Mulher é vítima de violência doméstica no bairro Rui Ramos; o agressor foi preso em flagrante

Indivíduo foi até a DP depois de agredir companheira e acabou preso em flagrante.

Os policiais foram até o bairro Rui Ramos diante da denúncia de violência doméstica, em Alegrete.

No endereço, foi feito contato com a vítima de 31 anos, que falou aos PMs que foi ameaçada de morte e agredida no ombro e panturrilha pelo companheiro de 33 anos.

O acusado estava embriagado e muito alterado e, na chegada da guarnição o suspeito já não se encontrava, na casa.

A vítima foi encaminhada até a DPPA para registro, contudo, ao chegar na delegacia se deparou com o acusado que foi abordado e preso.

O casal foi conduzido até a UPA para exames e após contato com a Delegada de Polícia o homem autuado em flagrante.