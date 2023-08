Atenção: mudança no itinerário da linha Vera Cruz X Santos Dumont

A modificação será feita no trajeto sentido Centro-Bairro, incorporando as avenidas Tiarajú e República do Rio Grande, assim como a rua Valmor Eliseu Cassol, com o propósito de atender às demandas dos bairros Segabinazzi e Santos Dumont.

A rota não contemplará mais as vias Ceará, Goiás e Pernambuco, no bairro Santos Dumont.

Os horários de operação da linha permanecem inalterados.

É importante enfatizar que esta mudança terá caráter experimental, sendo integrada por um período de 30 dias, em cumprimento com o artigo 7° da lei municipal n°6224/20.