Acidente na rótula do Centro Social Urbano deixa motociclista ferido

A vítima foi encaminhada à UPA pelo Samu. De acordo com ocorrência da Brigada Militar, o motorista da caminhoneta Fiat Palio, trafegava na Avenida Inácio Campos Menezes(antiga Avenida Charrua) e parou no cruzamento com a Avenida Tiaraju. Entretanto, possivelmente, a moto tenha ficado no ponto cego e ele não visualizou o motociclista que seguia sentido centro/bairro.

Assim que avançou a preferencial foi atingido pela moto. O homem de 52 anos que pilotava a Yamaha voou pelo capô e caiu. Ele sentia dores nas costas e ficou com um corte na perna esquerda.

Ambos os veículos tiveram avarias. O motorista da caminhoneta nada sofreu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi na tarde deste sábado(20), na rótula do Centro Social Urbano em Alegrete.