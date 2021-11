Acidente na Tiaraju deixa motociclista ferido

Share on Email

Um acidente no final da tarde desta terça-feira(9), deixou um motociclista ferido, segundo informações da Brigada Militar.

O homem, de 43 anos, que pilotava uma Suzuki trafegava na Avenida Tiaraju em direção ao Centro. Quando chegou no cruzamento com a rua Valmor Eliseu Cassol teve a frente cortada por uma Pampa.

Com o impacto, o motocilcista foi parar no meio do canteiro e sofreu escoriações. A caminhoneta também estava sentido bairro-centro.

O motociclista teria ficado com escoriações e o motorista da caminhonte de 36 anos, nada sofreu. A Brigada Militar conduziu a vítima até à UPA.