Acidente no bairro Vera Cruz envolve moto e Gol

No final da tarde desta sexta-feira, dia 29, ocorreu um acidente envolvendo uma motocicleta Honda e um veículo Gol no cruzamento das ruas Peru com Carlos Ribeiro, no bairro Vera Cruz. A ocorrência resultou em lesões no motociclista, que foi socorrido por um guarda municipal até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes da chegada da Brigada Militar.

Ambos os veículos tiveram avarias. A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local.