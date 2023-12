Primeira fase do Efipan terá 36 jogos, com clássico Grenal dia 21 de janeiro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A bola vai rolar no dia 17 de janeiro, no maior encontro de futebol infantil panamericano. A edição 43 do Encontro de Futebol Infantil Pan Americano, vai agitar a 3ª Capital Farroupilha durante 10 dias.

No grupo “A”, estão Ind. del Valle; U. de Deportes; Internacional; Talleres; Olímpia e Peñarol. Já na chave “B”, o anfitrião Flamengo, Alianza Lima; Grêmio; Argentino Jrs.; Palmeiras e Defensor. Conforme a tabela anunciada pela coordenação do evento, somente na 1ª fase serão 36 partidas. Em apenas, duas rodadas ocorrem três jogos, nas demais serão seis partidas por dia.

Homem é preso por importunação sexual em Manoel Viana

Nas rodadas cheia, o primeiro jogo inicia entre 15h30min, e 16h. Quando tiver três partidas a rodada inicia às 19h. O Efipan encerrará seus jogos diariamente por volta das 23h. O tradicional clássico entre Grêmio e Internacional está previsto para o dia 21, às 21h10min. Esse deverá ser o primeiro encontro entre os dois rivais em competições oficiais em 2024.No dia seguinte, 22, será a folga geral para os clubes.

Juiz Rafael Echevarria Borba completa 4 anos na Comarca de Alegrete com números expressivos

O tricolor gaúcho é o atual campeão e estreia dia 17, no jogo inaugural (Grêmio x U. de Deportes). Já o anfitrião Flamengo inicia sua participação contra o Olimpia, vice-campeão 2023, o clube do presidente da Conmebol.

Vale ressaltar que de acordo com o congresso técnico, os jogos na 1ª fase serão de chave contra chave, classificando-se os 8 melhores na pontuação geral.

Foto: Paulo Germano