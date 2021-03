Irmãos, em fuga na BR 290, são resgatados pela Brigada Militar

Compartilhe















Na noite de sábado(14), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada com a denúncia que havia uma criança fugindo de um homem que estava de bicicleta na BR 290, próximo à Ponte Branca. Na rodovia, os policiais se depararam com o indivíduo citado e uma criança de 9 anos. Ao ser abordado pelo policial, o menino disse que estava fugindo do pai, queria ir para casa da mãe. Ele alegou que estava com receio, medo que o genitor fosse agredi-lo fisicamente. O homem de 39 anos , foi identificado e constatado ser o pai do menino. Ele disse que a ex-companheira tinha deixado os dois filhos do casal em sua residência, pois ela iria para Santa Catarina para trabalhar. Entretanto, o menino fugiu e, na sequência, a filha de 10 anos. A menina também foi localizada pelos policiais, na BR 290. Todos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o pai precisou ser algemado por resistir a solicitação do policial. Foi feito contato com a mãe das crianças e com o Conselho Tutelar.

Na Delegacia, a progenitora, confirmou o relato do ex-companheiro que teria deixado os filhos com o pai, pois iria para Santa Catarina a trabalho e, assim que possível, retornava a Alegrete. Enquanto isso, os filhos iriam ficar com o genitor. Foi realizada uma entrevista, pelos conselheiros, com a mãe e as crianças e foi decidido que ela iria ficar com os menores, já que possui a guarda. A ocorrência foi por volta das 19h de sábado. Os policiais destacaram o perigo dos menores na rodovia, principalmente pelo fato da aproximação com a Ponte Branca.