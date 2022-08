Acompanhe as programações dos Festejos Farroupilhas com a melhor conexão da Fronteira Internet

É da fronteira! Fronteira Internet, 100% fibra óptica, é sinônimo de qualidade e velocidade.



E, para acompanhar a expressiva programação no mês dos festejos farroupilhas, você e sua família precisam estar conectados, sem perder cada detalhe do que irá acontecer no mês mais esperado do ano.

Para jantares, mateadas, grandes bailes, cavalgadas solidárias e desfiles. Obter internet de qualidade fará toda a diferença para registrar cada momento em suas redes sociais.



Adquira os melhores planos de internet, contando com quem te surpreende em cada acesso.

Fronteira Internet, planos a partir de R$ 89,90 e o primeiro pagamento para 10 de outubro.

Uma oportunidade para mudar o conceito de navegação com velocidade de internet, seja para o trabalho ou entretenimento, sua internet precisa ser de qualidade.



Para maiores velocidade basta visitar um das lojas em Alegrete, na Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro e Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.



A Fronteira Internet é uma empresa com provedor de internet fibra óptica residencial e empresarial, com lojas em seis cidades da fronteira oeste.



Fronteira Internet – conexão estável e ultra veloz, suporte técnico presencial, central de atendimento 0800 001 5520, equipe técnica qualificada, atendimento personalizado de forma personalizada e ágil.



Em Alegrete, duas filiais, localizadas:

• Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

• Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!

Aline Menezes