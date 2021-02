Acompanhe o resumo da agenda do Vereador Vagner Fan

Compartilhe















Na semana passada foi realizado um mutirão no bairro Maria do Carmo, motivados pelas ações do Projeto Alegrete mais Limpo.

Os moradores fizeram a limpeza de algumas regiões do bairro e conversaram com o vereador Vagner salientando os problemas enfrentados naquele local. Essas demandas serão levadas para o executivo e acompanhadas pelo gabinete para que sejam resolvidas.

Na quarta feira (17), o gabinete do vereador se reuniu para traçar o planejamento estratégico do primeiro ano de mandato. O vereador e seus assessores Enio Radaelli e Ezequiel Pollano, discutiram pautas de projetos para a cidade em várias áreas, decidiram prioridades e os meios que vão utilizar para conseguirem recursos. Ficou definido que as prioridades serão o Pólo Tecnológico com apoio das instituições de ensino da cidade e empresas, o fortalecimento do turismo em trabalho conjunto com a SEDETUR explorando as riquezas naturais e a hospitalidade da nossa gente e, por fim a Responsabilidade Ambiental. Esta pauta já conta com algumas ações que vem sendo desenvolvidas pelo gabinete.

Ainda na reunião, ficou decidido que o vereador Vagner Fan não concorrerá a reeleição no próximo pleito, o vereador acredita que a renovação da casa seja mais salutar para o crescimento da cidade. No dia 18, aconteceu a primeira sessão plenária do ano, sendo ainda de forma virtual respeitando os protocolos de segurança da casa legislativa, foram apresentadas as bancadas e seus respectivos líderes, sendo o vereador Vagner Fan o líder da Bancada do MDB na Câmara, foram apresentados os pedidos de providências de alguns vereadores e votadas 02 pautas, além da apresentação de algumas comissões que tocarão os trabalhos em algumas frentes da casa.

Assessoria do Gabinete do Vereador Vagner Fan