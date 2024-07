Adeus a Kelton Kauê: uma despedida dolorosa no fulgor da juventude

Kelton Kauê Lima Fernandes, de 18 anos, faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Alegrete, onde estava internado desde o último sábado (29) após ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça.

Pré-congresso de jovens da Assembléia de Deus reuniu mais de 1.500 pessoas em Alegrete

A despedida de Kelton foi marcada por forte emoção. Erick Vargas, expressou profunda tristeza e incredulidade diante da perda. Erick e Kauê compartilhavam o sonho de ingressar no Exército e participar das inspeções juntos. A prima do jovem, Hellen Rodrigues, descreveu-o como alguém que sempre trouxe alegria aos que estavam ao seu redor, e que a família está vivendo um momento de extrema tristeza.

Iara Magalhães, ex-diretora da escola Marques do Alegrete, onde Kelton estudou, lembrou dele como um aluno participativo e tranquilo, que integrou a banda da escola e nunca se envolveu em conflitos.

A madrasta de Kauê, Jéssica, ressaltou o bom relacionamento que tinha com ele e mencionou que o enteado sonhava em seguir carreira militar. A mãe dele, Denize Lima, que está completando mais um ano de vida hoje, enfrenta um dia marcado pela dor.

Alegretense, longe há 35 anos, carrega muito vivas as imagens da sua terra

Kauê era atleta e fazia parte da bateria da Escola de Samba Acadêmicos Pôr do Sol. Residia no bairro Macedo e era conhecido por sua dedicação e espírito alegre. Muitos jovens, abalados pela perda, expressaram a crença na justiça divina.

A despedida de Kauê reuniu uma grande quantidade de jovens e familiares, refletindo a importância e o impacto que ele teve na vida de todos que o conheciam.

O crime

Kelton estava com amigos na Praça Getúlio Vargas quando foi surpreendido pelo autor do disparo, um adolescente de 17 anos, que estava acompanhado de um tio. A arma utilizada foi um revólver calibre 22. Kelton foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu na UTI até sua morte. Ele é a sétima vítima de homicídio em Alegrete neste ano.

Testemunhas relataram que Kelton e seus amigos estavam próximos a um carro lanche quando o acusado, com quem Kelton já tinha um desafeto, se aproximou e efetuou o disparo. Após o crime, o autor fugiu a pé em direção ao bairro Vila Nova, acompanhado de mais três indivíduos. Em uma busca que durou mais de cinco horas, os policiais localizaram o primeiro suspeito, de 35 anos, na madrugada de domingo (30), em uma residência no bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida. O indivíduo foi abordado e identificado, mas a arma não foi encontrada em sua posse.

Alegrete se transforma na cidade dos fuscas com encontro de carros clássicos e antigos neste fim de semana

Pouco tempo depois, o adolescente de 17 anos, identificado por testemunhas como o autor do disparo, foi encontrado no bairro Saint Pastous, na residência de uma amiga. Ele estava desarmado no momento da abordagem, mas afirmou aos policiais que realizou o disparo e posteriormente entregou a arma ao tio. A prisão e apreensão dos suspeitos ocorreram entre 3h e 4h. Na Delegacia de Polícia, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do tio e a apreensão do menor, que foi ouvido pelo Ministério Público e encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) em Uruguaiana.