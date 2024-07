Pré-congresso de jovens da Assembléia de Deus reuniu mais de 1.500 pessoas em Alegrete

Um grande envolvimento de jovens e pessoas da comunidade movimentou o pré congresso de jovens da UMADAL- setor de Israel da igreja Assembléia de Deus de Alegrete realizado, no último final de semana, aqui na cidade. Mais de 1.500 pessoas participaram dentre os três dias do evento religioso, divididos entre a igreja da Boa Vista e a sede na Rua Barão do Cerro Largo.

Onofre Severo Galarça e Andrew Severo estiveram à frente da organizaram, junto com suas esposas O pré- congresso teve o apoio do pastor presidente Valcir Lamberty. Eles destacam que, mesmo com o frio intenso, a participação foi além da expectativa e foi um sucesso a ação de Deus em todos os participantes do evento religioso.

Onofre comentou que a grande participação mostra o avivamento da igreja que começa com a fé de jovens e envolve todos os que acreditam e evidenciam a palavra da Bíblia. – Desde que entrei para igreja, a minha vida mudou para melhor e celebro e agradeço muitas bençãos na vida de minha família e amigos, salienta Onofre. A juventude da UMADAL agradece o apoio do PAT, para que este evento fosse ainda mais significativo com o grande número de jovens e pessoas da sociedade, destacou.