Coopasi é uma cooperativa voltada ao emprego e renda; saiba mais

A Coopasi está retomando suas atividades com o intuito de impulsionar a economia local por meio da geração de emprego e renda. Ela iniciou no ano de 2000 e fechou por problemas estruturais, desta forma, a cooperativa ressurge agora com uma nova missão, priorizando a busca pelo desenvolvimento socioeconômico da região, com ênfase em setores como turismo e assistência social.

O encontro no PAT contou com a presença do presidente Enio Santos, o secretário-geral Júlio Leivas, além dos associados Sônia Conceição e Luiz Carlos Jaques. Outros membros engajados nessa iniciativa incluem Claudia Pedroso na área administrativa e João Fernandes como vice-presidente, assim como, colaboradores comprometidos com a causa.

Durante a reunião, Enio destacou um dos projetos apresentados no espaço regimental na Câmara de Vereadores, o qual visa a implementação do “Trem da Fronteira”, uma iniciativa para interligar regiões fronteiriças. A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) é uma parceira essencial nesse projeto, comprometendo-se a oferecer suporte técnico.

O local escolhido para a reativação da Coopasi é na rua Duque de Caxias, antigo alojamento dos ferroviários. A meta é unir esforços e angariar parceiros para oferecer cursos gratuitos de capacitação em áreas como panificação, costura, indústria, prestação de serviços, e outras demandas identificadas na comunidade.

Inicialmente, em março, o espaço operará com um número limitado de associados, focando em produção artesanal. Aqueles que desejarem contribuir com doações de equipamentos ou recursos podem contatar os integrantes da Coopasi por meio do número 55 9999-3405.

Com essa iniciativa, a Coopasi demonstra seu compromisso com o desenvolvimento local, apostando na união de esforços e na capacitação da mão de obra como pilares para o crescimento econômico e social da região.