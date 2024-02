Sogro e genro entram em luta corporal após homem tentar agredir filha com facão

Share on Email

Ao chegar à residência indicada, os policiais constataram que um homem de 62 anos havia chegado à casa de sua ex-companheira visivelmente alterado e portando um facão. Entretanto, ela não estava presente no momento. Em vez disso, sua filha, de 23 anos, saiu para atender o indivíduo, que tentou desferir um golpe com o facão contra ela.

O companheiro da jovem, de 22 anos, interveio e iniciou uma luta corporal com o agressor. Durante o confronto, o agressor foi atingido por uma pedrada na cabeça, desferida pelo genro. Em decorrência da lesão sofrida, o agressor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após receber alta médica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com as demais partes envolvidas.

O facão utilizado pelo agressor foi apreendido como evidência do crime.