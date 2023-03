“Adiar o Carnaval foi difícil, mas necessário”, diz presidente da Assercal

Com o intenso trabalho das escolas de samba e grande expectativa, depois de 8 anos sem a festa, que seria nestes dias 3 e 4 de março, o Carnaval de rua foi adiado.

A decisão principal do adiamento da data do Carnaval foi técnica, em função do tempo de cura do concreto, de alguns camorotes, feito na última terça -feira e a previsão de chuva forte, disse Vaucher. -Sabemos da empolgação das pessoas e não foi uma decisão fácil, mas agora temos tempo para a partir de segunda-feira retomar o trabalho.

Informou que no dia 2 o CREA esteve com o Prefeito e disse que não havia problema estrutural, mas diante do pouco tempo para cura do concreto e outros detalhes decidiram adiar a festa.

-Nos atendemos a todas as exigências que chegaram e houve cinco alterações de PPCI, disse Vaucher.

Em relação as pessoas de fora que já estavam aqui ou viriam para festa, o presidente da Assercal, Gilson Vaucher, diz que alguns vão para o Carnaval de Uruguaiana, depois Cruz Alta e vão ficar na região, como os jurados que são de fora.

-Sabemos que as escolas terão algum desfalque, mas os jurados, portas bandeiras e mestres salas vão estar aqui no Carnaval, disse.

Pela primeira vez a Planalto de forma gratuita disponibilizou 50 passagens ao pessoal que vinha do Rio se deslocar de ônibus de Porto Alegre para Alegrete.

Quanto ao valor de 352 mil, aprovado em sessão dia 2, na Câmara para Assercal, o presidente Gilson Vaucher informa que vão ser para pagar compromissos já assumidos.

Os camarotes vão ter cobertura de sombrite e muitas coisas vão ser melhoradas, disse Vaucher.

A presidente da Escola Unidos dos Canudos, Ilva Goulart, informa que a escola está pronta e os puxadores e casal de mestre sala e porta bandeira de fora vão estar no Carnaval na nova data definida pela Assercal, e que os destaques da Escola são de Alegrete.

Já Marcelo Alves, presidente do Pôr do Sol, disse que esse fato em tese pode fazer com que diminuam algumas pessoas que vieram de fora, tiraram férias para sair no Carnaval de Alegrete. E que sua escola está com tudo pronto e entenderam a decisão da Assercal. Agora vai continuar o trabalho, adaptando horários, na quadra que pertence a Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano.

Os demais presidentes: da MICA, Imperatriz Praça Nova e Nós Os Ritimistas foram contados, mas não obtivemos retorno até o momento desta postagem.