Adolescente, a cavalo, avança preferencial e provoca acidente no bairro Prado

Motorista, adolescente e um cavalo, os três ficaram feridos em um acidente que aconteceu na noite de terça-feira(1°), no bairro Prado, em Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, o motorista de 23 anos, de um Celta, trafegava na rua Canindé, sentido centro/bairro.

Durante o trajeto o condutor se deparou com um cavalo que avançou a preferencial. Sem ter condições de evitar o acidente, ocorreu o choque entre o animal e o veículo.

Com impacto, o vidro do Celta estourou e, alguns cacos de vidro teriam atingido o olho do condutor. O adolescente de 13 anos que estava no cavalo também ficou ferido e foi levado à UPA pela guarnição da Brigada Militar. O menor ficou em observação para exames devido a queixa de dores nas costelas, além de escoriações. Já, o cavalo, teria ficado com um corte no peito. O animal foi entregue para os familiares do adolescente que iriam realizar o atendimento necessário.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Foi feito um registro na Delegacia de Polícia de Alegrete, pois um dos envolvidos era menor de idade, neste caso, o adolescente que estava montado no cavalo.