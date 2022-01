Adolescente de 13 anos é atacado por pitbulls em Pelotas, diz polícia

Um adolescente de 13 anos está internado no hospital em estado grave após ter sido atacado por três cães da raça pitbull no final da tarde desta terça-feira (11), em Pelotas, na região Sul do Rio Grande do Sul.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, os cachorros estavam no pátio de uma casa, se soltaram e atacaram o adolescente. Um homem de 68 anos tentou coibir o ataque com tiros de revólver, mas acabou sendo atacado na perna.

A delegada Lisiane Mattarredona, da Polícia Civil, informa que o caso é investigado como possível lesão corporal culposa:

“Nesse procedimento, temos 30 dias para a conclusão. Devemos averiguar melhor as circunstâncias que levaram à fuga desses três cães, se houve alguma forma de omissão na cautela ou na condução desses animais por parte da proprietária”, diz a delegada.

O adolescente e o idoso foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas. O jovem segue internado em estado grave, porém regular, de acordo com o último boletim médico. O homem já recebeu alta.

De acordo com a avó do menino, ele estava passeando com uma amiga e brincando na rua quando foi atacado.

