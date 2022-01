Share on Email

A Polícia Civil encontrou dois corpos carbonizados dentro do porta-malas de um carro após o veículo ter sido incendiado na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do estado, durante madrugada desta quarta-feira (12).

De acordo com a delegada Giovana Muller, responsável pela investigação, as identidades das vítimas ainda não foram confirmadas devido ao estado dos corpos. Eles foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para perícia genética e o resultado da análise deve levar até 30 dias para ser divulgado.

Polícia encontra corpos carbonizados no porta-malas de carro após incêndio em Santana do Livramento

“Não temos suspeitas de autoria. A linha de investigação envolve o crime organizado e o tráfico de drogas. Estamos trabalhando para localizar suspeitos e entender o que aconteceu”, explica a delegada Giovana.

Para a Polícia Civil, trata-se de um caso de duplo homicídio. Os corpos apresentavam sinais de que foram amarrados com cordas.

Policiais rodoviários federais foram informados, através de uma denúncia anônima, que um veículo estava em chamas na BR-293, próximo da usina eólica Cerro Chato. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, os corpos foram localizados. O veículo é do modelo Vectra e tinha placas de Santa Maria.

Fonte: G1