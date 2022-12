Adolescente, de 16 anos, é morto com uma facada no coração em Santiago

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O domingo, 11, ficou marcado por uma tragédia em Santiago. Um crime brutal onde um adolescente, de 16 anos, sem nenhum antecedente policial, foi brutalmente assassinado com um golpe de faca, no coração, por um jovem, de 21 anos, com vasta ficha criminal e várias prisões.

O homicídio aconteceu às 6h43min na Rua Vadislava Martineto, 379, no bairo Jardim dos Eucaliptos. O crime foi no quarto da residência onde Marlon Bernardo Vargas dos Santos, de 21 anos, desferiu a facada fatal em Leonardo de Andrade de Vargas, de 16 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para prestar socorro ao adolescente, mas ele chegou sem vida ao Grupo Hospitalar Santiago.

Marlon foi preso pela Brigada Militar (BM), poucos minutos depois do homicídio, próximo à casa de uma familiar, porém não informou porque matou Leonardo.

Ainda, conforme à BM, a mãe do acusado, de 42 anos, pegou a faca utilizada no crime, lavou para tirar o sangue e jogou-a em um mato na frente de sua casa. A arma foi localizada e apreendida pelos policiais militares.

O Delegado de Polícia Guilherme Milan Antunes, que atendeu à ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), determinou a prisão em flagrante de Marlon pelo crime de Homícidio Doloso. O autor foi encaminhado ao Presídio Estadual de Santiago.

Já o corpo de Leonardo foi levado para exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Santa Maria e, somente depois, será liberado para os atos fúnebres.

As circunstâncias do crime serão apuradas pela Delegacia de Polícia, através da Seção de Investigação, chefiada pela Delegada Débora Durlo Poltosi.

Acusado com inúmeros antecedentes, vítima sem ocorrências

O crime chocou até os policiais civis, pois Leonardo de Andrade de Vargas não possuía nenhuma ocorrência policial. “O adolescente nunca pisou em uma Delegacia de Polícia, foi uma brutalidade que entristece até nós que somos acostumados com crimes”, relatou um policial ao Blog Rafael Nemitz.

Marlon tem passagens por tráfico de drogas e posse de entorpecentes, dano, violência doméstica, porte de arma branca, ameaça, vias de fato, perturbação da tranquilidade, furto em residência e furto mão grande. A maioria dos crimes foram praticados enquanto o acusado era adolescente, tendo, inclusive, neste período, já respondido, em 2019, por ato infracional relacionado à homicídio doloso.

Fonte e fotos: Blog Rafael Nemitz.