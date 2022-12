Pôr do Sol, a amarelo e branco do Bairro Macedo, também está de volta

A quadra do Acadêmicos Pôr do Sol foi palco para a escolha da rainha mirim do carnaval de rua de 2023, além de não deixar de contemplar a comunidade com muito samba. Houve a apresentação da bateria dos Unidos dos Canudos e a pagodeira com Ihan Gomes, Daniel Rodrigues e Maurício Cortelini.

Volta do FAC traz muita música de qualidade; hoje é a última noite

O presidente da escola, Marcelo Alves falou com o radialista e músico Juliano Cristaldo e destacou a gratidão pelo momento, diante de todas as dificuldades enfrentadas desde o momento em que assumiu o cargo em 2019.

“Quando fomo fazer um levantamento do que a escola tinha de instrumentos, nos deparamos com dois em condições de uso, ou seja, não havia nenhum chocalho. Mas com muitos eventos nossos, com apoio da comunidade e da Assercal, hoje, já estamos com meia bateria. Um outro ponto que lamentamos foi em razão disso, de não ter como realizar as oficinas que gostaríamos há mais tempo. Entretanto, todo o trabalho está sendo realizado para que a escola seja um destaque e que conquiste seu espaço, já que estava desacreditada, até então.”- considerou.

Saiu a sentença para o homem que matou Elara com treze facadas

A quadra cheia já é um presságio para as futuras conquistas. A escola fica no bairro Macedo e abrange todas as adjacências de outros bairros que estão convidados a participarem dos eventos – conclui.

Fotos e informações: Juliano Cristaldo