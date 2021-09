Adolescente é baleada por engano em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme informações, o alvo da tentativa de homicídio seria o namorado da adolescente.

O fato aconteceu nesta madrugada(12), em via pública, no bairro Promorar, por volta da 1h 30m.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava nas imediações do Parque Rui Ramos acompanhada do namorado e mais três pessoas. Em determinado momento, o acusado, que já tem um desafeto e esfaqueou o jovem que seria o alvo, perguntou se ele estava ali para mais uma facada.

Diante dessa provocação, o namorado da vítima decidiu sair do local com ela e as demais pessoas que os acompanhavam.

O grupo seguiu, a pé, em direção ao bairro Airton Senna. Contudo, na rua Aloísio dos Santos Moraes, na Promorar, foram surpreendidos pelo acusado que estava na carona de um motociclista.

O indivíduo se aproximou e realizou entre cinco e oito disparos e, em ato contínuo saiu em fuga.

Na sequência, a adolescente sentiu um desconforto e percebeu que estava sangrando. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Alegrete onde passou por cirurgia. O projétil atingiu o abdômen da vítima.

A Brigada Militar foi acionada, porém, o acusado não foi localizado. Ele estava na carona de uma moto vermelha – Twister.

O registro foi realizado por tentativa de homicídio e o nome do suspeito e do motociclista informados aos policiais civis.