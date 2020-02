Adolescente é roubada na Bento Manoel

A adolescente foi assaltada e teve o celular roubado na rua Bento Manoel, perto do obelisco.

A menor de 17 anos, disse que estava em via pública por volta das 4h quando foi abordada por um homem de estatura alta, moreno e com barba. Ele a agarrou com força e exigiu que entregasse o celular. Durante todo o período da abordagem o indivíduo colocava a mão na cintura como se fosse tirar algo, mas a vítima não visualizou nenhuma arma. Ela relutou em entregar o celular que estava no interior da bolsa, mesmo assim, foi vencida pela força do ladrão que retirou o aparelho e saiu correndo em direção ao CTG Vaqueanos da Fronteira.

A adolescente disse que o homem estava de cara limpa e tem condições de identificá-lo. Nos últimos dias o número de roubos de celulares é bem considerável. É importante alguns cuidados como não andar mostrando os aparelhos e/ou sozinhos em via pública, principalmente mulheres que têm sido as vítimas mais recorrentes.