Carnaval será animado no Reduto do Samba

O Reduto do Samba, através do vereador Celeni Souza está organizando a realização do carnaval no espaço localizado no Cerrinho no bairro Independência.

Ele diz que serão quatro dias de festa com a animação de bandas e participação de carnavalescos da cidade.

O Reduto do Samba é um espaço tradicional onde o pessoal ligado a este ritmo típico do Brasil se reúne aos domingos em rodas de samba. Todos os dias a festa inicia às 18h e vai até a meia noite. As crianças podem participar à vontade porque o local é frequentado por famílias.

No Carnaval será um encontro de sambistas para recordar grandes sambas do passado com as presenças confirmadas de Luis Araújo, Sandico dos Canudos, Sissinho, Itamar, Violeiro Só, Tica Tica, Hullian Viana e Huellington Viana.

E, neste Carnaval não vai ser diferente, a animação e o samba vão correr soltos no Reduto e o vereador Celeni convida todos a participar da folia.

No domingo, a festa será animada por uma bandinha com Josué no sopro, Luiz Mário intérprete e ritmistas do Reduto e ainda terá participação de outras bandas.