Adolescente faz apelo para recuperar bicicleta furtada

Um jovem membro do grupo Rolê das Bikes teve sua bicicleta furtada dentro do pátio da residência, localizada no bairro Saint Pastous, Zona Leste em Alegrete. O fato o deixou sem meios para praticar seu esporte favorito e se locomover pela cidade. Desta forma, o adolescente pede o auxílio de todos para recuperar sua bicicleta, já que não possui condições de adquirir outra no momento.

O ciclista está profundamente triste com o furto do seu meio de transporte . Sem os recursos financeiros necessários para adquirir uma nova bicicleta, neste momento, ele se vê impossibilitado de continuar participando dos encontros do grupo e praticar sua paixão. Informações podem ser repassadas para Brigada Militar 190.