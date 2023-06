Casas sustentáveis e muitos trabalhos marcam a VII Mostra Científica e Cultural do Emílio

A Escola Estadual Emílio Zuñeda dando vazão às potenciacilidades e criatividade de seus alunos, baseado no que aprenderam ao longo de quase um semestre, realiza até este dia 22 a sua VII Mostra Científica e Cultural aberta a toda comunidade. As turmas finais do fundamental, de ensino médio e EJA apresentam sua produção de trabalhos na mostra interdisciplinar. A autoria e protagonismo passam pela pesquisa coletiva dos alunos e dos orientadores que ajudam nesta construção.

E quem visitar esta mostra dos alunos da escola, estudantes de outras educandários de Alegete e autoridades poderão conferir o quanto os estudantess do Emílio se empenharam em pesquisas para realizar a Mostra que vem se notabilizando, comentou a diretora Rosélia Malmann de Souza. O Emílio Zuñeda é uma tradicional escola de Ensino Médio da zona sudoeste de Alegrete com mais de mil alunos.

Trabalhos da VII Mostra Científica e CulturalInterdisciplinar lnterdisciplinar ( Segundos Anos ):

Turma: 201

1). Casas Sustentáveis – ( avaliadores: ( Janete/Yuri );

2). Reciclagem da água ( avaliadores: Caroline/Ana Cristina );

3). Energias Sustentáveis ( avaliadores: Luana/ Luis Homero );

4). Fome e agricultura sustentável ( avaliadores: Milena/Sílvia );

Turma: 202

1). O sol para carregar o mundo ( avaliadores: Vanusa/Marizângela);

2). Machismo Estrutural ( avaliadores: Luciana/Kelen);

3). Territórios: conflitos entre povos e culturas ( avaliadores: ( Pâmela/ Patrícia );

4). Projeto: Porto Sustentável ( avaliadores: Lauro/Miguel );

5). Energias Alternativas para a Escola ( avaliadores: Caroline/ Ana Cristina );

6). Cyberbullying ( avaliadores: Janete/ Yuri);

Turma: 203

1). Exército Brasileiro e a Sustentabilidade: visão de futuro ( Janete/Yuri );

2). Pobreza em evidência no Brasil e no mundo ( avaliadores: Dariane/ Camila );

3). Distúrbios Alimentares ( avaliadores: Luana/Luis Homero);

4). Todos juntos contra o feminicídio ( avaliadores: Milena/Sílvia );

Turma: 204

1). Uma cidade sustentável ( avaliadores: Luciana/Kelen);

2). Racismo e preconceito dentro das escolas ( avaliadores: Lauro/Miguel );

3). Economia Criativa e Inovadora ( avaliadores: Vanusa/Marizângela

4). Inteligência Artificial ( avaliadores: Pâmela/Patrícia );

5). Mudanças Climáticas e seus impactos sobre a vida ( avaliadores: Dariane/Camila ).

Observação: Esta construção dos avaliadores(as), conforme combinamos tem como referência o horário de quarta-feira.

Os espaços ( salas ) foram devidamente identificados e com no máximo 2 trabalhos por sala.

