Aeroporto prepara-se para os voos comerciais nos próximos dias

As obras de reforma, ampliação e melhorias do aeroporto regional de Alegrete – Gaudêncio Ramos, já estão em fase final. A Prefeitura de Alegrete está com quase tudo pronto para reinauguração do aeroporto no dia 2 de agosto, às 12h. A equipe da Secretaria de Infraestrutura realizou a pintura da pista de pouso, que foi recapada.

Além disso, também foram realizadas obras de revitalização no telhado, calçadas e na pista. “Este é um espaço que merecemos. Este é um momento que será determinante na nossa história. Quero dedicar meu reconhecimento primeiro aos profissionais que trabalharam nas obras do nosso aeroporto. Tudo o que está sendo feito aqui é com paixão. Agora faltam pequenos detalhes finais para a inauguração.”, destaca o prefeito Márcio Amaral.

O investimento na obra foi de aproximadamente R$ 300 mil reais. ” Acho que todos estão muito orgulhosos com este momento. Alegrete merece um aeroporto desta qualidade. Quem ganha sempre é o cidadão e, por isso, estamos no caminho certo”, comentou o vice-prefeito Jesse Trindade.

Os voos ligarão Porto Alegre a Alegrete. As passagens já estão à venda no site da companhia. Todos os voos serão realizados com as aeronaves Cessna Grand Caravan, de nove assentos, da Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul. Em outubro, a Azul prevê o início de voos em aeronaves com capacidade de 29 lugares.