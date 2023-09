Afonso Motta repassa mais de um milhão e veículo para Santa Casa de Alegrete

O Deputado Federal Afonso Motta, durante todo o período de exercício do seu mandato, tem manifestado uma grande preocupação com diversas áreas do município. Dessa vez o parlamentar irá destinar 1,2 milhão à Santa Casa de Alegrete, além de um Veículo para suprir às necessidades diárias da rede hospitalar.

Durante a 46ª Expointer, o Pedetista anunciou que irá disponibilzar mais recursos para o município. Conforme o anúncio, 1,2 milhão serão destinados a Santa Casa de Alegrete, esse valor será repassado para as obras que estão em andamento nas instalações, além disso um veículos também será entregue para melhor mobilidade e atendimento da demanda hospitalar.

A APAE também receberá um recurso de100mil reais para melhoria de suas instalações. Segundo Afonso Motta, seu gabinete já encaminhou a liberação de 7 milhões para a realização de obras no setor de infraestrutura no município. O deputado salientou que com esse aporte, diversas ruas serão contempladas com a pavimentação asfáltica.

Fotos: Assessoria Afonto Motta