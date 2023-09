I Seminário de Fortalecimento da Cultura Gaúcha é hoje no CTG Vaqueanos da Fronteira

Aspectos sobre a cultura gaúcha estarão sendo abordados no 1º Seminário de Fortalecimento da Cultura Gaúcha no CTG Vaquenos, neste dia 5, a partir das 8h 30min.

A presidente do MTG, professora Ilva Maria Borba Goulart, vai falar sobre indumentária gaúcha; depois serão abordadas teses e vivências em movimento: a contribuição e importância do documentos filósoficos do tradicionalismo, palestrante Anna Júlia Santos Fraga-1ª Prenda do RS. A manhã encerra com fala de Victor Matheus Machado da Conceição- jovem tradicionalista, 3º Guri Farroupilha do Rio Grande do Sul que vai falar sobre: jovens de outrora e jovens de agora e o legado da juventude tradicionalista construído através do tempo.

O seminário terá oficinas sobre a cultura gaúcha, depois acontecerá a caminhada do jovem tradicionalista em direção à Praça Getúlio Vargas; ponche solidário entrega de alimentos não perecíveis. O evento finaliza o com abraço à Praça Getúlio Vargas, onde pulsa o coração de Alegrete.