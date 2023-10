Agência da Receita Federal em Alegrete recebe exposição do projeto “O Jardim dos Tributos”

A Mostra do Projeto O Jardim dos Tributos, da Escola Municipal Alcy Vargas Cheuiche, está em exposição na Agência da Receita Federal de Alegrete.

A Mostra faz parte do Projeto que vem sendo desenvolvido na escola. Atividades, livros, trabalhos com dobraduras, tinta caseira, massinha de modelar, textos e desenhos fazem parte dessa linda exposição que conta com materiais das turmas de Educação Infantil (Nível A e Nível B) e dos Anos Iniciais (1° ao 5° anos).

Todos esses registros partiram do livro O Jardim dos Tributos que será lançado no dia 18 de outubro, às 18h, na 42° Feira do Livro de Alegrete, pela autora Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte, juntamente com a ilustradora Sofia Trevisan Farret.

Essas ações fazem parte das etapas do Projeto que está sendo realizado pela Escola Alcy Vargas Cheuiche desde maio de 2023.

O Projeto também está inserido no Programa de Educação Fiscal do município, é coordenado por um grupo de servidores públicos que fomentam e desenvolvem diversas atividades nas escolas.

Fotos: reprodução