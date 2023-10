Carreata por justiça: manifestantes levam mensagens e o carro de Geandre ao Fórum de Alegrete

Share on Email

Familiares, incluindo o pai Priamo Gomes, a mãe Marta Regina Aguiar, tios, a avó Cira, e amigos saíram em carreata do Parque Rui Ramos até o Fórum, manifestando o desejo por justiça. Marta, mãe da vítima, emocionada, expressou sua confiança no sistema. Eles exibiram faixas com mensagens pedindo por justiça e levaram o carro de Geandre, conhecido como “Gege,” que também foi rebocado pelo pai.

Priamo, o pai, mencionou que eles estavam trabalhando no Gol na semana do crime e tinham retirado o motor para conserto, mas não conseguiram concluir o trabalho. “Ele era apaixonado por esse carro, desde que aconteceu o crime, não consegui mexer,” destacou.

Por enquanto precisamos de todas as orações possíveis, suplica o pai do pequeno Bruno

As faixas carregadas pelos manifestantes continham mensagens como: “Os dias passam lentamente, a saudade machuca como espinho… Confiamos na Justiça” e “A verdadeira Paz é a presença da Justiça divina e dos homens.”

O réu, um homem de 20 anos, enfrenta acusações de homicídio qualificado devido ao uso de meio cruel, evidenciado pela quantidade de disparos, e pelo emprego de recursos que dificultaram ou impossibilitaram a defesa de Geandre. A vítima foi surpreendida sem oportunidade de reagir, sendo atingida por cinco tiros de arma de fogo enquanto saía de casa à noite, acompanhado por sua mãe.

O julgamento é conduzido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado e um cúmplice planejaram deliberadamente uma visita à residência da vítima em uma moto, embora os motivos ainda não estejam claramente esclarecidos. O réu a ser julgado foi apontado como o piloto, enquanto o outro indivíduo, que posteriormente perdeu a vida ao ser assassinado, teria sido o responsável pelos disparos. Os tiros atingiram a cabeça, tórax, axila, nádega, antebraço e mão de Geandre. O crime ocorreu em 14 de julho de 2022 no bairro Prado, em Alegrete.