Agência do FGTAS/Sine estará fechada em Alegrete durante a bandeira preta

Com a determinação de que todas as regiões estão em bandeira preta no modelo de Distanciamento Controlado, diversos serviços já foram suspensos deste o último sábado (27). Entre eles, estão as agências FGTAS/Sine, em Alegrete a agência estará em atendimento remoto durante a vigência da bandeira preta.

Nesta segunda-feira o Sine deve permanecer somente com atendimento remoto por tempo indeterminado.

A decisão já constava no decreto emitido pelo governo do Estado no dia 20 deste mês, em que os municípios situados em regiões de bandeira preta deveriam manter suas agências fechadas, sem atendimento presencial.

Com o fechamento da agência, será mantido o serviço remoto por telefones e plataformas digitais. Confira as opções:

Atendimento remoto das 8h às 14h. Telefones para contato: 996329309 (Paula) 51 997257o35 (Luciana) 984231253 (Paula).

Email: [email protected]

Aplicativo Sine Fácil (disponível na Play Store e Apple Store) – para intermediação de mão de obra.

Carteira de Trabalho Digital – para encaminhamento de seguro-desemprego.

Júlio Cesar Santos