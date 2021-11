Para que seja possível desenvolver um bom trabalho, Fan iniciou a semana visitando o Bairro Renascer a pedido da presidente do bairro, Simara Aldereti Gomes. O objetivo desta agenda foi tomar conhecimento e receber as inúmeras demandas que assolam aquela comunidade, dentre elasa necessidade de manutenção e limpeza das ruas do bairro. A presidente destacou que um ACISO seria o ideal para que os moradores pudessem entregar aos órgãos competentes os seus pedidos.

O vereador tomou providências, encaminhou os pedidos e colocou em pauta na sessão da última quinta-feira (11 de novembro);

Outro assunto em destaque foi a reunião com o Diretor da Guarda Municipal – Ângelo Tertuliano de Oliveira. o mesmo ressaltou a necessidade de novos concursos, pois atualmente a guarda municipal conta com 26 agentes, sendo que 24 agentes atuam diretamente na fiscalização de trânsito, uma agente está a serviço do Procon e o outro no setor de vídeo monitoramento. O atual efetivo atende as demandas de aproximadamente 38 mil veículos;

Agenda da semana do vereador Vagner Fan

Visita ao Posto ESF. do Bairro Vera Cruz, que hoje atende sete mil pessoas, abrangendo os bairros Vera Cruz, Sepé Tiaraju, Vila Grande, Emílio Zuñeda e Av. Liberdade.

As enfermeiras Elisiane Coelho Bastiani e Kelly Bonetti, entregaram ao vereador Fan todas as demandas do posto, melhorias de iluminação na frente da unidade, conserto de cortinas, portas e janelas e aquisição de dois computadores de mesa;

Agenda da semana do vereador Vagner Fan

Agradecimento:

O vereador Vagner Fan aproveita o espaço para agradecer à equipe da da CORSAN que atendeu o pedido de socorro da comunidade do Bairro Nilo Soares Gonçalves.

Após a solicitação da semana anterior onde foi citado o vazamento de esgoto a céu aberto na entrada do bairro, a distribuidora enviou a equipe até o local e sanou o problema.

Agenda da semana do vereador Vagner Fan