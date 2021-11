A síndrome do pobre que se acha rico

Todos já conheceram os dois tipos de pessoas que compõem essa síndrome: o rico que se acha pobre e o pobre que se acha rico.

Os especialistas em comportamento humano adotaram essa esse nome para caracterizar certas atitudes, realizadas de modo consecutivo, que estão presente na vida de várias pessoas. Na medicina, essa “doença” ainda não existe, pelo menos não com esse nome. Trata-se de uma doença real que, assim como outras doenças, afeta a rotina e acaba prejudicando o ser humano, tanto na área pessoal quanto profissional.

Pesquisadores afirmam que 1 a cada 5 pobres não se acham pobre, ou seja, o indivíduo não aceita a sua posição social e acha que está muito melhor que os ouros. Como é um assunto delicado, devido ao número de pessoas com esse comportamento, confira abaixo algumas atitudes do portador dessa síndrome:

“NÃO POSSO FICAR POBRE”

A pessoa acha que o dinheiro que ela tem não é seguro e que pode perdê-lo a qualquer momento e ficar pobre. De acordo com estudiosos, a pessoa tem uma insegurança muito forte quando o assunto é se reerguer, ou seja, não confia na própria capacidade de começar “tudo do zero”.

“EU TAMBÉM QUERO”

Esse grupo de pessoas valoriza muito o valor das coisas, tanto suas quanto dos outros. Sempre quer a Ferrari do fulano, o jatinho do ciclano e a casa do beltrano. Outra coisa muito comum nessas pessoas é o fato de dar mais importância para os bens materiais d que para as próprias pessoas, geralmente todas as escolhas são por interesse e/ou status social.

“QUERO SER RICO PARA TER DINHEIRO”

Todo mundo quer ser rico, disso não há dúvidas. Mas geralmente as pessoas tem um objetivo e o dinheiro é apenas um meio para isso. Exemplo: Eu quero ser rico para poder viajar pelo mundo e comprar a minha casa. Já as pessoas com essa síndrome, só querem ser ricos para ter dinheiro, elas só pensam no dinheiro e não o que vão fazer com ele.

“EU SOU MELHOR”

As pessoas com essa síndrome acham que são melhores que os ouros só porque tem mais dinheiro do que ela (e às vezes não passa e uma ilusão), ou seja, acaba querendo mandar e/ou humilhar as pessoas quais ele acha “menores” do que ele.

“EU SEI DE TUDO”

Os portadores dessa doença não aceitam ouvir os outros, pois têm a certeza que sabem de tudo e que somente o conhecimento deles é o certo. A famosa modéstia, que é um valor humano, falta para muitos, inclusive para quem tem a síndrome do pobre que se acha rico.

“VOU TRABALHAR BASTANTE PRA TER MAIS DINHEIRO”

Passam horas trabalhando e raramente descansam, têm o pensamento de que quanto mais trabalharem, mais dinheiro vão ter, ou seja, vão ficar ricos trabalhando demais. Sabemos que não é assim que as coisas funcionam e que ficar rico, no Brasil, é ainda mais difícil.

