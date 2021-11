Citadino entra na reta final da fase de classificação e já tem equipe rebaixada

Share on Email

Na reta final da fase de classificação o citadino de futsal segue a pleno vapor no ginásio do União. Na última segunda-feira (8), um jogo isolado pela primeira divisão foi marcado por uma goleada do União Society de 14 a 2 sobre o Lazio.

União Society aplicou outra goleada na competição

Após quatro rodadas na elite do futsal alegretense o Ser Atlas está rebaixado para Série B. Na chave “A” União Society, AABB, AGN e CFC estão classificados, restando uma rodada para definição da ordem de classificação. Já na “B” todos com chances, restando a última rodada em que o último será rebaixado em 2022. Velha União, Galáticos e Center Fhotos tem 3 pontos cada. O Garupa tem dois e o Lazio ainda não pontuou.

Somente acolhimento e fé para minimizar a dor da perda de quem parte prematuramente

Na segundona restam dois jogos para encerrar a fase classificatória. Na chave “A” já definidos os classificados, Real; Cidade Alta; Toquidon e DLP , aguardam os confronto dentro da chave. No grupo “B”, restam duas vagas em aberto e três times peleando pela vaga, o último será rebaixado. Fortaleza e Real Tchê estão classificados. Flamengo; Palestino e Barsemlona brigam por duas vagas.

Na 3ª Divisão já estão definidas as semifinais, faltando um jogo da classificatória entre AEC e Danúbio (DANF). Na semi da Série C, jogam Eliseo’s x DANF e AEC x Os Fortas.

Na próxima sexta-feira (12), dois jogos pela segundona encerram a fase classificatória na Série “B”:

21hs- Real x Barsemlona

22hs – Toquidon x Palestino

Fotos: Roger Severo