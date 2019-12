Agentes Comunitários de Saúde e Visitadores do PIM com um dia inteiro de capacitação sobre vacinas

Os Agentes Comunitários de Saúde e Visitadores do Primeira Infância Melhor, estão em capacitação durante o dia de hoje (10, – no Salão Azul do Centro Administrativo, a cargo da Vigilância Epidemiológica. O tema é sobre melhor atender a população a respeito do cartão de vacinas.

As vacinas permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante custo-efetiva.

Ao ressaltar a importância do trabalho desenvolvido pelos Agentes, a Vigilância enfatiza que o acompanhamento dos cartões de vacina é uma das atribuições fundamentais e prioritárias na atividade do Agente Comunitário de Saúde (ACS), principalmente a verificação periódica da Caderneta de Saúde da Criança, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde.

As atividades de educação continuada desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, setor de Atenção Básica, visam a atualização periódica dos profissionais e consequentemente a qualificação do serviço prestado.