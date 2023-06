Agentes de Saúde protestam contra retirada de insalubridade

Com a retirada do índice de 20% de insalubridade do contracheque dos agentes de saúde do Município, nesta semana, e que conforme os próprios servidores dessa área pegou todos de surpresa a reação veio nesta sexta-feira (30). Os Agentes de Saúde de Alegrete vieram para a frente da Câmara de Vereadores protestar contra essa medida. Eles entendem que esse adicional foi conseguido, há mais de cinco anos por medida judicial, e já é direito de todos que atuam nesta área aqui no Muncípio.

Agentes Comunitários de Saúde

Os trabalhadores foram recebidos pelos veredaores. O presidente do Poder Legislativo, Luciano Belmonte, informa que vão solicitar explicações do Executivo que justifique tal decisão. O salário básico dos agentes é de 2.604.

O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde entrou com uma ação judicial pedindo a elevação do grau de insalubridade de 20% (que recebiam) para 40%. A informação é da Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura. Disse ainda que foi providenciada a perícia judicial, que concluiu que os nossos ACS não exercem diariamente atividades que ensejam pagamento desse benefício, desta forma, a sentença trabalhista determinou a retirada imediata de qualquer pagamento a título de insalubridade para os nossos ACS (CLT), cita.

Já o líder comunitário e agente de saúde, Enio Santos explica que a decisão da Prefeitura está equivocada em contestar um perito judicial. -Vamos continuar na luta para reaver os valores da insalubridade, visto que foi direito adquirido e, também, porque somos expostos as mais variadas doenças, já que lidamos diretamente com pacientes em casa, com várias patologias como HIV, tuberculose, dentre outras, aponta o ACS.

A