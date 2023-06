Rotativo rende quase R$ 73 mil em maio e repasse ao município supera os 12 mil

Operado pela empresa BR Parking, que implantou o sistema nas principais ruais centrais do município, o repasse do mês de maio deste ano superou os R$ 12 mil. Com um faturamento total de R$ 72.918,95 para a empresa que explora a chamada área azul.

Somente no primeiro dia de operação no mês de maio, a BR Parking comercializou um montante de R$ R$ 3.755,10 em tickets. O dia de menor arrecadação foi no dia 25 de maio, quando fechou a meta em R$ 2.059,45. Entre os quatro sábados do mês, o maior faturamento foi no dia 20, quando somou R$ 805,70.

Nos quase R$ 73 mil arrecadado em abril, a BR Parking inclui os valores recebidos em formas de multas. Só em abril totalizaram R$ 11.552,50 sendo que o dia 18, o campeão em multas, quando foram aplicadas penalizações que alcançaram R$ 580,20. Feito o cálculo com desconto para as empresa, o município recebeu R$ 12.259,38 de repasse do rotativo em maio.

Nos cincos primeiros meses de 2023, a empresa contabilizou R$ 321.352,15 com o estacionamento rotativo e repassou nesses 5 meses do ano R$ 54.025,76 ao Fundo Municipal de Trânsito.