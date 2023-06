Santa Casa amplia a estrutura: Casa de Acolhimento para Mamães da NEO e Ambulatório para Gestação de risco

Uma das obras que tem recursos oriundos de repasses do Projeto Avançar 4, fixado em aproximadamente R$ 1,7 milhão, é a Casa de Acolhimento para Mães da Neonatal e do Ambulatório para Gestação de Alto Risco, que está em andamento e dentro do prazo previsto, devendo ser entregue até o final do ano. A obra está a cargo da Escala Engenharia & Construção.

O local, servirá para abrigar as mães de fora de Alegrete que precisam ficar durante o período em que seus bebês precisam permanecerem internados. “Teremos dez leitos disponíveis e também o ambulatório para gestantes de alto risco da região, para atender mães com problemas de gestação”, explica o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi.

Também haverá atendimento às gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, que necessitem de acompanhamento supervisionado por uma equipe de referência.

De acordo com o presidente, a Santa Casa busca a promoção da qualidade de vida das pessoas. Esse espaço vai oportunizar dignidade, humanização e saúde às mães”, conclui.