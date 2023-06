DECRAB/Alegrete registra redução de 50% nos abigeatos

A história de superação do alegretense que, sem dinheiro, correu 25km para conseguir um emprego

De acordo com dados fornecidos pelo Delegado Ewerton Melo, titular da DECRAB/Alegrete, o número de ocorrências envolvendo abigeatos em junho de 2022 foi de 110, enquanto que em junho de 2023 registrou-se um total de 55 ocorrências, representando uma redução de 50 %.

O abigeato, crime que envolve o furto de animais, especialmente gado, é um problema recorrente nas regiões rurais, trazendo prejuízos para os produtores e impactando a economia local. No entanto, o DECRAB/Alegre tem adotado medidas efetivas para combater essa prática criminosa e seus procedimentos.

Segundo o Delegado Ewerton Melo, uma redução expressiva no número de abigeatos se deve principalmente ao incremento das investigações realizadas pela DECRAB/Alegrete. As ações da delegacia têm como alvos não somente os abigeatários, mas também toda a cadeia de receptores de mercadorias furtadas e/ou roubadas da zona rural. Essa abordagem ampliada visa coibir não apenas os furtos em si, mas também o comércio ilegal desses produtos, sufocando assim o mercado ilegal.

O trabalho da DECRAB/Alegrete envolve a integração de diversas frentes, como o monitoramento de áreas rurais experimentadas a abigeatos, a investigação de casos relatados, o compartilhamento de informações com outras delegacias e o apoio de agentes especializados. Além disso, a delegacia tem promovido a conscientização dos produtores rurais sobre a importância da segurança e medidas preventivas para evitar o abigeato.

A parceria entre a DECRAB/Alegrete e a comunidade rural tem sido fundamental nesse processo. A população tem colaborado com denúncias e fornecimento de informações valiosas que funcionaram para o sucesso das negociações. O Delegado Ewerton Melo destaca a importância dessa cooperação e encoraja os cidadãos a continuarem participando ativamente no combate ao abigeato.

A redução de 50% nas ocorrências de abigeatos em junho de 2023, em comparação com o ano anterior, demonstra os resultados positivos do trabalho realizado pela DECRAB/Alegrete. A delegacia tem se destacado no enfrentamento desse crime e na desarticulação de grupos envolvidos na prática do abigeato, além de desencorajar o comércio ilegal de produtos provenientes desse crime.