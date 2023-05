Agora a vacinação contra a gripe está liberada para todas as idades

Na segunda-feira, 15, a vacina contra a gripe, ou influenza, foi liberada para aplicação em toda a população de Alegrete, sem delimitação de público-alvo, seguindo as orientações do governo do Estado. Isso significa que a vacinação está aberta para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, sem a necessidade de agendar a aplicação.

A vacina contra influenza fornecida pelo Sistema Único de Saúde protege contra três cepas do vírus influenza: A H1N1 e A H3N2 e B. O imunobiológico garante proteção contra complicações da doença, que podem levar a hospitalizações e óbitos.

Homem é preso e recolhido ao presídio por agredir a mãe e a companheira

Infelizmente, a meta de vacinação ainda não foi atingida em nenhum dos grupos prioritários em Alegrete, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde por meio da vigilância epidemiológica. Até 12 de maio, apenas 14,35% das crianças, 41,73% dos idosos, 29,5% das gestantes, 22,54% das puérperas e 46,6% dos trabalhadores de saúde foram vacinados – citou a coordenadora e enfermeira Juliana Michael.

A liberação da vacinação para toda a população ocorreu por meio de nota técnica do Ministério da Saúde, com o objetivo de beneficiar as pessoas não contempladas nos grupos prioritários e contribuir para a redução dos atendimentos ambulatoriais e internações. No entanto, os grupos prioritários ainda continuam sendo vacinados.

Lembranças levam filhos ao Cemitério Municipal, mas descaso com área comum incomoda visitantes

A Campanha de Vacinação contra a Influenza teve início no dia 10 de abril em todo o Rio Grande do Sul, com o objetivo de prevenir quadros mais graves de síndromes respiratórias na população gaúcha durante o período mais frio do ano. A vacinação é uma ferramenta importante para prevenção de doenças e proteção da saúde da população.