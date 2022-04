Agora é definitivo: Bocão saiu do PP e está sem partido

O próprio Vereador disse que solicitou a sua expulsão do partido, em entrevista em fevereiro desse ano, porque não estava mais se identificando com as diretrizes da sigla.

A decisão saiu neste dia 22 de abril, após análise do processo pelo Diretório Estadual do PP com sede em Porto Alegre.

O presidente do PP de Alegrete, Henrique Dornelles disse, por telefone, que o próprio Vereador pediu a sua expulsão e que realmente ele não vinha compactuando com a ideologia do Partido e vai contra algumas de suas lideranças. Dornelles disse que em reunião com a Executiva abriram uma sindicância no diretório estadual que analisou o processo do vereador de Alegrete.

Agora o vereador Bocão está sem partido, mas com seu mandato garantido na Câmara de Vereadores de Alegrete. Ele disse que ainda não sabe a qual partido vai se filiar.