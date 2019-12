Grupo “Sem Cadastro” fez a alegria do Natal de crianças na José de Abreu

O Grupo de Amigos, “Sem Cadastro” que se reuniu, durante a última enchente em janeiro deste ano, para fazer comida na Escola Estadual Freitas Valle e distribuir refeições aos desabrigados, se uniu novamente.

Desta vez, os chamados Sem Cadastro se mobilizaram para fazer crianças felizes neste Natal. Eles trabalharam para conseguir através das parcerias a doação de brinquedos e itens para lanche.

O bairro escolhido foi o José de Abreu e, na tarde do dia 13, eles foram ao local fazer a entrega dos presentes. Com a presença do Papai Noel, os Sem Cadastros fizeram a alegria das crianças com gestos simples, mas de grande importância. No total, eles entregaram presentes a 200 crianças do bairro . Também foi servido um lanche festivo.

A euforia tomou conta das crianças e dos amigos neste evento que marca mais uma ação deles em prol dos que realmente necessitam.

Os amigos destacam a importância em poder ajudar e fazer a diferença na vida das crianças com menos condições e que talvez não recebessem nenhum presentinho neste Natal.

Vera Soares Pedroso