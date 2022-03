Agora é pra valer: aulas nos polos iniciam nesta segunda-feira

Início do transporte escolar será nesta segunda-feira (7).

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), informa a toda comunidade escolar que a empresa Nogueira Transportes cumpriu todas as exigências e solucionou todas as pendências de alguns itens exigidos pelas normas de segurança em nova inspeção realizada pelos fiscais da Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Cidadania na frota do transporte de escolar da empresa na manhã deste sábado, dia 5 de março de 2022.

A empresa recebeu o selo de liberação para transportar os estudantes no primeiro semestre de 2022. Os veículos estão aptos para o início das atividades a partir da segunda-feira, dia 7.

Confira as escolas e a quantidade de linhas abaixo:

MUNICIPAIS

Polo do Angico – 05 linhas

Polo da Conceição – 06 linhas

Polo do Rincão 28 – 03 linhas

Polo do Durasnal – 01 linha (várzea)

Polo do Caverá – 01 linha

ESTADUAIS

Polo dos Pinheiros- 05 linhas

Polo do Silvestre- 02 linhas

Passo Novo – 01 linha ( S. João)