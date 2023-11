Agora já existe o golpe do gerador

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de provável estelionato no bairro Prado. Segundo informações, a vítima teria adquirido um gerador no valor de R$ 1000,00 por meio do Marketplace do Facebook.

De acordo com relatos, todo o processo de negociação e pagamento foi conduzido virtualmente, sem qualquer contato presencial entre comprador e vendedor. A vítima realizou o pagamento do montante acordado para uma conta indicada, confiando na seriedade da transação.

No entanto, ao se dirigir ao endereço combinado para retirar o produto, deparou-se com uma situação angustiante: o gerador, que deveria estar pronto para ser entregue, simplesmente não existia. A parte lesada acionou a Brigada Militar.

Diante dos fatos, os policiais conduziram não apenas a vítima, mas também o morador da residência indicada como ponto de retirada do gerador, até a Delegacia de Polícia.

O golpe, que tem se tornado mais comum em ambientes virtuais, alerta para a necessidade de conscientização sobre os riscos e práticas seguras ao realizar compras pela internet.