Caiaqueiros de Alegrete e mais 10 cidades vão colorir as águas do Ibirapuitã neste domingo

II EICAPAMPA: aventura e confraternização às margens do Rio Ibirapuitã em Alegrete.

No sábado, dia 18, os participantes evidenciaram que nenhuma adversidade, como o início do dia chuvoso, é capaz de deter a determinação e o espírito intrépido. Com o Rio Ibirapuitã atingindo a marca de 7,80 metros acima do nível normal, o II EICAPAMPA (Encontro de Integrantes do Caiaque e Pescaria de Alegrete) prosseguiu para o seu segundo dia, o primeiro realizado nas águas do Rio.

As atividades tiveram início na sexta-feira(17), com uma recepção calorosa dos participantes no acolhedor Sítio Santa Helena. No sábado, o local serviu não apenas como ponto de credenciamento, mas também como área de acampamento.

Situado no corredor dos Boiões – Caverá – Alegrete, o Sítio Santa Helena é uma propriedade privada que proporciona uma infraestrutura completa, incluindo água potável, luz, banheiros e áreas individuais equipadas com pia e churrasqueira. A beleza natural do cenário é acentuada pelo Rio Ibirapuitã, que serpenteia ao lado da área de camping, proporcionando um ambiente único para os participantes.

No segundo dia do evento, os aventureiros partiram em direção ao ponto de acesso ao rio às 13h, enfrentando um desafio de 17 km de remada. Uma logística de apoio estava disponível para garantir uma experiência segura e organizada, tanto para os caiaques quanto para os caiaqueiros.

Entre os participantes, está André Pedroso e sua filha Fernanda, de apenas 12 anos, ambos de Dom Pedrito. Esta foi a segunda participação da família no evento, com Fernanda já envolvida desde os 6 anos. O grupo de caiaqueiros, incluindo a Parceria Caiaque, e outros grupos de Alegrete, além de demais municípios, somaram-se à celebração, evidenciando a diversidade e o espírito de comunidade do EICAPAMPA.

O evento não se limitou às fronteiras de Alegrete, atraindo entusiastas de diversas cidades como Uruguaiana, Itaqui, Dom Pedrito, Jaguari, São Luiz Gonzaga, Mata, Manoel Viana e Uruguai. Esta diversidade de participantes destaca o alcance regional e a crescente popularidade do EICAPAMPA.

O terceiro dia, domingo, vai iniciar às 8h com a entrada no rio para a segunda etapa da jornada. Às 12h, os participantes alcançarão o ponto final na Ponte Borges de Medeiros, com ônibus disponíveis para transportar os caiaqueiros de volta aos seus veículos no Sítio Santa Helena.

A tarde reservou momentos de confraternização no CTG Farroupilha, com um almoço incluso no pacote do evento. Familiares e acompanhantes foram convidados a participar mediante convites adquiridos na secretaria do CTG. Às 14h, o sorteio de brindes trará um toque de animação, encerrando o evento de forma descontraída.

O II EICAPAMPA não é apenas uma competição de caiaque, mas um programa aberto para famílias inteiras, casais, pais e filhos, e amigos. O sucesso do evento não se mede apenas pela paixão pelo esporte, mas também pela importância do convívio social e pela apreciação da natureza. O Rio Ibirapuitã, palco dessa aventura, serve como testemunha do espírito resiliente e da união proporcionados pelo II EICAPAMPA. O evento é coordenado e idealizado por Marcel Hastenpflug.

Fotos: Marcel Hastenpflug , Ricardo Paim, Diego, André Pedroso e demais integrantes dos grupos