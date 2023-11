Campanha arrecada cartelas de remédio para reciclagem; veja como colaborar

A campanha “AABblister”, é promovida pela AABB Alegrete com apoio do Grupo Esporte para todos, Lions Clube Alegrete Ibirapuitã, Associação Alegretense de surdos, paratleta santa-mariense Denilson Souza, empresa Inclusive e Malharia da Terra. Com objetivo de arrecadar cartelas de remédios em benefício da natureza e do Grupo Esporte para Todos.

Sabe aquelas cartelas de remédios que você já usou e que não sabe o que fazer com elas? Elas podem ser doadas para esta campanha e ter um destino muito nobre.

Todas as cartelas doadas serão levadas para o processo de reciclagem, evitando que elas sejam descartadas em locais inadequados e causem danos ao meio ambiente.

Além disso, com a renda obtida com a venda do material reciclado, o valor será investido em equipamentos e materiais esportivos para o Grupo Esporte para todos, que promove a inclusão social através do esporte.

Então, se você tem cartelas de remédios não jogue fora! Doe para a campanha “AABblister” e ajude na preservação do meio ambiente e na inclusão social através do esporte.

As doações podem ser feitas na secretaria do clube, Malharia da Terra, Farmácia Botoni, onde os pontos de coleta estão com caixas identificadas para receber os materiais.

O Presidente da AABB Altemir Pedroso Ferreira, destaca a importância da campanha e juntamente com os parceiros da ação agradecem a colaboração da comunidade. “Juntos podemos fazer a diferença”, menciona Pedroso.

