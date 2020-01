Agora virou rotina; outro balão metereológico caiu no interior de Alegrete

Três dias depois do primeiro registro da queda de um balão meteorológico em Alegrete, mais um foi localizado. Desta vez, no Caverá. Um morador da localidade disse que o balão e a caixa com dispositivo e bateria para fazer as medicações, estavam próximo à estrada.

Os Balões Meteorológicos são lançadas a partir do solo.Conhecidos também como radiossondas, são aparelhos utilizados ​​para medir a temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção dos ventos na atmosfera superior.

Esses balões são preenchido com gás hidrogênio ou hélio e levam a radiossonda à atmosfera superior. Dependendo do tamanho do balão, a expansão ocorre à medida que ele sobe. Quando atinge a pressão mais baixa o balão estoura e o instrumento cai de volta ao solo. Durante o voo de radiossondagem, a temperatura atmosférica, a umidade e os dados de pressão são transmitidos automaticamente para um equipamento terrestre de recepção automática. Esse equipamento, chamado de sistema de medição das condições atmosféricas, processa e converte os dados meteorológicos em mensagens que são enviadas para a rede meteorológica global.

As radiossondas são lançadas por institutos meteorológicos nacionais, organizações ambientalistas e de pesquisa. Não há um registro de qual número de série vai para qual cliente. Por isso, não se sabe quem enviou as radiossondas que caem no solo.