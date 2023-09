Agressão brutal em propriedade rural: mulher envia vídeo para filha e pede socorro pelo whatsApp

A denúncia, feita pela filha da vítima, informava sobre um caso de violência doméstica. A mulher, de 40 anos, conseguiu enviar um vídeo via WhatsApp mostrando o braço esquerdo gravemente queimado devido a agressão de seu companheiro, que teria virado uma chaleira de água quente sobre ela.

No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que estava sozinha no momento, pois seu esposo havia saído para levar os filhos à escola. A mulher apresentava sérias queimaduras no braço esquerdo, resultado da agressão recente. Além disso, ela relatou outras formas de violência que vinha sofrendo ao longo do relacionamento.

O agressor, de 35 anos, não foi encontrado no local. Diante da situação, a vítima foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos. Posteriormente, ela foi encaminhada à delegacia de polícia local, onde o caso foi registrado e medidas protetivas foram solicitadas em seu favor.