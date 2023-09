Em tentativa de homicídio, homem é agredido violentamente com um golpe de pá

Share on Email

Na última semana, a Brigada Militar registrou na localidade da Cascata, interior do município, uma tentativa de homicídio. Segundo informações dos policiais, a guarnição foi acionada devido a uma lesão grave. No endereço, encontraram um morador visivelmente embriagado, que admitiu ter agredido um amigo com uma pá.

A agressão ocorreu após uma discussão entre os dois homens que compartilhavam a residência há três anos, pois a vítima não teria onde morar e foi acolhida pelo acusado. O desentendimento teria começado após almoço, quando trocaram palavras ofensivas. Diante da situação acalorada, o agressor pegou uma pá e atingiu a cabeça da vítima. Na sequência, ao perceber a gravidade do ferimento, o morador acionou o socorro e a Brigada Militar.

A vítima foi encaminhada pela ambulância dos bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, devido à embriaguez do acusado e a ausência de testemunhas, o registro policial foi simples, classificado como tentativa de homicídio.