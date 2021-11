Agressão contra mulheres é recorrente na DP, todo dia tem vítimas de violência

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher, há anos vítima de violência doméstica, procurou novamente a Delegacia de Polícia de Alegrete.

De acordo com a ocorrência, a mulher disse aos policiais civis que 35 anos atrás iniciou um relacionamento com o companheiro com quem tem um filho de 34 anos. Por vários anos sofreu violência psicológica e resultou em agressão física, por esse motivo, em 1999, fez uma ocorrência contra o acusado.

Entretanto, acabou cedendo e reatou o casamento. Desde então, por inúmeras vezes já passou pelas mesmas situações de agresões físicas e psicológicas. No final de outubro foi agredida fisicamente na frente do filho, por uma cena de ciúmes do marido. Ele a acusou situações inverídicas e a agarrou pelo pescoço.

Agora, decidiu novamente procurar a Delegacia de Polícia e realizar novamente um Boletim de Ocorrência contra o companheiro. A vítima citou, ainda, que o filho, por incontáveis vezes foi testemunha das agressões. O fato ocorreu no Centro, em Alegrete.