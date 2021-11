De acordo com a Brigada Militar, a condutora do Megane trafegava na rua Daltro Filho sentido Avenida Eurípedes Brasil Milano e o Palio na Praça Nova em direção a Avenida Assis Brasil. No cruzamento, da sinaleira, ocorreu a colisão entre os veículos e, com o impacto, o Palio capotou.

Desafio: o difícil recomeço depois de 3 perdas na família por conta da Covid

Os ocupantes do Palio que estavam na carona, ambos de 19 anos, ficaram com lesões e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento – UPA- de Alegrete. Assim como, a condutora do Megane também sofreu escoriações.

Carro capota e deixa três feridos na Praça General Osório

Os dois motoristas, a mulher do Megane que não possui Carteira Nacional de Habilitação e o motorista do Palio de 26 anos, alegaram que o sinal estava verde. Os carros tiveram avarias consideráveis.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.